الصباح الفني
فاتي تتعرض للسرقة
كشفت الفنانة فاتي جمالي، في فيديو بحسابها على موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، أنها تعرضت للسرقة من بيتها بالبيضاء. وأوضحت أنها تعرضت للسرقة، من قبل خادمة بيتها الإيفوارية الجنسية. وقالت” راودتني شكوك في بعض الأكياس البلاستيكية التي تحملها الخادمة، وحين بحثت داخلها وجدت أن ملابس وأزياء باهظة الثمن تمت سرقتها، إضافةأكمل القراءة »
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