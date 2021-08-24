الصباح الفني
تمثال لبلقيس فتحي
أزاح متحف “مدام توسو” الستار عن أول تمثال للفنانة بلقيس فتحي في الشرق الأوسط، والذي يعد أول تمثال أيضا لفنانة عربية في متحف الشمع الشهير في دبي. وأدهش التمثال الجمهور، إذ لم يستطع أحد التفرقة بينه وبين الفنانة اليمنية، والتي عبرت عن صدمتها هي الأخرى عند رؤيتها له، حيث بدتأكمل القراءة »
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