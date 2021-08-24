الصباح الفني
الوالي يستكمل “الطابع” بفرنسا
أكد المخرج والممثل رشيد الوالي أنه بصدد وضع الترتيبات الضرورية، من أجل تصوير المشاهد المتبقية من فيلمه السينمائي الجديد بعنوان “الطابع” بفرنسا. وتقاسم رشيد الوالي مع متابعيه على “إنستغرام” مقطع فيديو يتحدث فيه عن تفاصيل اشتغاله على المشاهد المتبقية من الفيلم السينمائي، إذ قال “تحضير فيلم الطابع، عند صديقنا الممثلأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا