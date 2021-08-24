الصباح الفني
ستة أفلام مغربية في مهرجان عمان
منها “أوليفر بلاك” للمخرج بابا و”عايشة” لنوري و”الطفل المتمرد” للمومني يشارك المغرب في الدورة الثانية لمهرجان عمان السينمائي الدولي، التي تنعقد بين 23 و31 غشت الجاري بالعاصمة الأردنية، بستة أفلام (3 طويلة وفيلمان قصيران وشريط وثائقي). وتتنافس أفلام “أوليفر بلاك” لتوفيق بابا، و”زنقة كونتاكت” لإسماعيل العراقي، و”نزال آخر” لمحمد فكرانأكمل القراءة »
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