ملف عـــــــدالة
جرائم تقشعر لها الأبدان
ستيني قتل ابنه الثلاثيني بسبب خلاف وآخر قتل رضيعا بطريقة غريبة جرائم تقشعر لها الأبدان لم يألفها مجتمعنا من قبل، قضايا مأساوية يرفضها المجتمع والدين والإنسانية، تسللت وبشكل مخيف في الآونة الأخيرة إلى كل الطبقات ببلادنا، الغنية منها والفقيرة والمتوسطة، إنها ظاهرة قتل الوالدين لأبنائهم. لا شك وكما هو متعارفأكمل القراءة »
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