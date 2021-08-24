حوادث
الحبس لسارق الهواتف بالجديدة
قضت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، بإدانة شخص والحكم عليه ب4 سنوات حبسا نافذا بعد مؤاخذته من أجل جناية السرقة الموصوفة والسكر العلني البين. وتوصلت الضابطة القضائية باتصال هاتفي من سكان إحدى الإقامات، يفيد بضبط المتهم متلبسا بسرقة شقة سكنية، وانتقلت فرقة أمنية ووجدت أربعة أشخاص أسفلأكمل القراءة »
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