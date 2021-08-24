حوادث
انتحال صفة طبيب يطيح بـ”حراك”
مهاجر كامروني اختار النصب على المرضى وأمني فضح مخططاته أنهت المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن مراكش، أخيرا، أنشطة النصب والاحتيال، لمهاجر سري يتحدر من إفريقيا جنوب الصحراء، نصب على العشرات من المرضى بالمستشفيات العمومية. وحسب مصادر “الصباح”، فإن المعلومات الأولية للبحث، كشفت أن المشتبه فيه الكامروني الجنسية، تم ضبطه فيأكمل القراءة »
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