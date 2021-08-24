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حوادث

الإمارات تخنق مغاربة يهربون الأموال

منذ 7 ساعات
SEOUL, SOUTH KOREA - FEBRUARY 22: A South Korean banker carries US dollar bank notes at the Korea Exchange bank on February 22, 2005 in Seoul, South Korea. The South Korean won jumped to its highest intraday level in more than seven years in domestic trade on Tuesday, boosted by strong foreign equity buying and exporter deals. (Photo by Chung Sung-Jun/Getty Images)
1000 موظف لكشف التحويلات المشبوهة وآليات دقيقة لمكافحة غسل الأموال فعلت دولة الإمارات العربية المتحدة، في اليومين الماضيين، برنامجا متعدد الأوجه، لمكافحة جرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، باعتماد نظام لتدريب 1000 موظف، على مكافحة هذا النوع من الجرائم، وفق مخطط خماسي، استهل بإنشاء محكمة متخصصة في جرائم غسل الأموال بمحاكمأكمل القراءة »


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منذ 7 ساعات
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