حوادث
الإمارات تخنق مغاربة يهربون الأموال
1000 موظف لكشف التحويلات المشبوهة وآليات دقيقة لمكافحة غسل الأموال فعلت دولة الإمارات العربية المتحدة، في اليومين الماضيين، برنامجا متعدد الأوجه، لمكافحة جرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، باعتماد نظام لتدريب 1000 موظف، على مكافحة هذا النوع من الجرائم، وفق مخطط خماسي، استهل بإنشاء محكمة متخصصة في جرائم غسل الأموال بمحاكمأكمل القراءة »
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