وطنية
الحكومة المقبلة تفجر “بيجيدي”
غليان الحزب حول مستقبله الحكومي و”فيتو” مسبق على ترشيح الأسماء التي استوزرت انطلق داخل اجتماعات الأمانة العامة للعدالة والتنمية بشكل مبكر، نقاش ساخن بخصوص مستقبل الحزب “حكوميا” بعد استحقاقات ثامن شتنبر المقبل، بين مؤيد للاستمرار في الحكومة، رغم عدم قيادتها، وبين مطالب بالعودة إلى المعارضة، والتصالح مع المواطنين الغاضبينأكمل القراءة »
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