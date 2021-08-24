الرياضة
كواليس الفرق
الوداد الرياضي جدد الوداد الرياضي عقد مدافعه الإيفواري الشيخ كومارا، لموسم إضافي، تمهيدا لتسريحه في «الميركاتو» الصيفي. وذكرت مصادر متطابقة أن كومارا توصل بعرض من أحد أندية القسم الممتاز بالدوري الإماراتي، دون تحديده بالاسم، مشيرة إلى أن اللاعب قد يرحل إذا كان العرض مناسبا للفريق الأحمر. الرجاء الرياضي منح المدربأكمل القراءة »
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