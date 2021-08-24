الرياضة
الصحابي يخطف موهبة المحمدية
أقنع فؤاد الصحابي، مدرب سريع وادي زم، وليد غيلوف، اللاعب الشاب لشباب المحمدية، بالتوقيع للفريق، بموجب عقد لموسمين، أول أمس (الأحد). واستغل الصحابي ومسؤولو سريع وادي زم علاقة النادي بهشام أيت منة، رئيس شباب المحمدية، لتسهيل انتقال اللاعب. وأعطى أيت منة، الضوء الأخضر لغيلوف للانتقال إلى سريع وادي زم، بعدأكمل القراءة »
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