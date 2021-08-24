الرياضة
حسنية أكدز بالقسم الثاني هواة
تمكن حسنية أكدز (زاكورة ) الممارس في قسم عصبة درعة تافيلالت، من الصعود للقسم الثاني هواة شطر الشمال الشرقي، بعد انتصاره في مباراة السد على كودير الراشيدية، بهدف لصفر على الملعب البلدي بورزازات، السبت الماضي. وحافظ لاعبو حسنية أكدز على هدف السبق، الذي سجله عميد الفريق إبراهيم العباسي من ضربةأكمل القراءة »
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