الرئيس الصيني يهنئ الملك بمناسبة عيد الشباب

توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ، وذلك بمناسبة عيد الشباب.

وعبر الرئيس الصيني، في هذه البرقية عن أصدق التهاني وأطيب المتمنيات بموفور الصحة والازدهار لجلالة الملك وللشعب المغربي.

ومما جاء في برقية الرئيس الصيني “في السنوات الأخيرة، واصلت جمهورية الصين الشعبية والمملكة المغربية تعزيز الثقة السياسية المتبادلة، والنهوض بالتعاون العملي في مختلف المجالات، وتكثيف التبادلات الإنسانية والثقافية”.

وأضاف الرئيس الصيني “منذ ظهور جائحة كوفيد -19، يعمل بلدانا يدا في يد ويتعاونان بشكل وثيق في مكافحة هذا الوباء”، مضيفا أن هذا التعاون “أعطى ثماره”.

وأشار الرئيس الصيني، بهذه المناسبة، إلى أنه “يولي كما دأب على ذلك جلالة الملك ،أهمية كبيرة لتطوير العلاقات بين جمهورية الصين الشعبية والمملكة المغربية”، معربا عن استعداده التام للتعاون مع جلالة الملك من أجل النهوض أكثر بالعلاقات الاستراتيجية بين البلدين، والمساهمة بالتالي في تحقيق رفاهية شعبيهما .