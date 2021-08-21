برقيات تهنئة للملك بمناسبة عيد الشباب

توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من العاهل الإسباني، الملك فيليبي السادس، وذلك بمناسبة عيد الشباب.

وأعرب العاهل الإسباني، في هذه البرقية، لجلالة الملك، عن تهانيه الحارة.

ومما جاء في هذه البرقية “وإن الملكة لتشاطرني التعبير عن أصدق التمنيات بمناسبة عيد ميلادكم، برفقة عائلتكم الكريمة”.

واغتنم الملك فيليبي السادس، هذه المناسبة، ليجدد لجلالة الملك تقديره الشخصي لجلالته.

وتوصل جلالته، ببرقية تهنئة من رئيس جمهورية بلغاريا، رومن راديف، للمناسبة نفسها.

وأعرب الرئيس البلغاري، في هذه البرقية عن أصدق تهانئه ومتمنياته بموفور الصحة والسعادة لجلالة الملك، والنجاح في المستقبل.

ومما جاء في برقية الرئيس البلغاري” أغتنم هذه المناسبة الجليلة لأهنئكم على أفكاركم الحكيمة التي بفضلها يعمل بلدكم على تحقيق إصلاحات طموحة باسم أمة ديمقراطية يسودها السلام والرخاء”.

وأضاف الرئيس البلغاري “أود أن أؤكد لكم أن جمهورية بلغاريا تقدر تقديرا عاليا علاقات الصداقة التقليدية مع المملكة المغربية وستواصل بذل الجهود من أجل تطويرها لصالح رفاه الشعبين البلغاري والمغربي”.

وتوصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من سلطان عمان هيثم بن طارق، وذلك بمناسبة ذكرى عيد الشباب.

ومما جاء في برقية سلطان عمان ” يطيب لنا وأنتم تحتفلون بعيد ميلادكم أن نبعث إليكم بخالص تهانينا وصادق تمنياتنا لشخصكم الكريم بالصحة والهناء والعمر المديد، داعين الله تعالى أن يعيد عليكم هذه المناسبة السعيدة وأمثالها وقدحققتم للشعب المغربي الشقيق المزيد من التقدم والرخاء في ظل قيادة جلالتكم الحكيمة”.

وتوصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من ملك المملكة الأردنية الهاشمية، عبد الله الثاني ابن الحسين، وذلك بمناسبة عيد الشباب.

ومما جاء في برقية العاهل الأردني ” فيطيب لي والشعب المغربي الشقيق يحتفل بمناسبة عيد ميلاد جلالتكم أن أبعث إلى جلالة أخي العزيز باسمي وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها بأحر التهاني القلبية، وأصدق المشاعر الأخوية بهذه المناسبة، سائلا الله العلي القدير أن يعيدها على جلالتكم بدوام الصحة والعافية، وعلى الشعب المغربي الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار، في ظل قيادتكم الحكيمة “.

وتوصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وذلك بمناسبة عيد الشباب.

ومما جاء في هذه البرقية ”يسرني بمناسبة ذكرى يوم الشباب المجيد لبلدكم، أن أعبر لجلالتكم عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة، راجيا لجكومة وشعب المملكة المغربية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار”.

وتوصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، وذلك بمناسبة عيد الشباب.

ومما جاء في برقية خادم الحرمين الشريفين “يطيب لنا بمناسبة ذكرى يوم الشباب المجيد لبلدكم، أن نبعث لجلالتكم أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة، ولحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيق اطراد التقدم والازدهار”.