نائب أوروبي يشيد بالتزام الملك بتعزيز العلاقات مع إسبانيا والاتحاد الأوروبي

أشاد نائب رئيس مجموعة حزب الشعب في البرلمان الأوروبي أندريه كوفاتشيف، السبت، بالتزام جلالة الملك محمد السادس بتعزيز العلاقات مع إسبانيا والاتحاد الأوروبي.

وكتب النائب البلغاري، في تغريدة على “توتير”، “المغرب هو الشريك الاستراتيجي للاتحاد الأوروبي وجار قريب. أقدر عاليا إعلان جلالة الملك محمد السادس العمل لصالح بناء علاقات مع إسبانيا خصوصا ومع الاتحاد الأوروبي عامة، على أساس الثقة والشفافية والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة لفائدة شعبي المغرب والاتحاد الأوروبي”.

يذكر أن إسبانيا والاتحاد الأوروبي تجاوبا بشكل إيجابي، السبت، مع رغبة المغرب في تعزيز العلاقات مع دول الجوار، ودعوتها، أيضا، إلى تعزيز العلاقات مع المملكة.

ورحب رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيث، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بمضمون خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، الداعي إلى علاقات متينة وبناءة ومتوازنة خاصة مع دول الجوار.

وأكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أمس الجمعة، على أن المغرب يتطلع، بكل صدق وتفاؤل، لمواصلة العمل مع الحكومة الإسبانية، ومع رئيسها، بيدرو سانشيث، من أجل تدشين “مرحلة جديدة وغير مسبوقة”، في العلاقات بين البلدين الجارين.

وشدد جلالته، في خطاب 20 غشت، على أن هذه العلاقات يجب أن تقوم على أساس الثقة والشفافية والاحترام المتبادل، والوفاء بالالتزامات.