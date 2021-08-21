الملك يبارك للرجاء تتويجه بالكأس العربية

أجرى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مكالمة هاتفية مع رئيس نادي الرجاء الرياضي البيضاوي رشيد الأندلسي، ومدرب الفريق لسعد الشابي وعميد الفريق أنس الزنيتي، أعرب لهم فيها جلالته عن أحر تهانئه، بعد التتويج بلقب كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

وخلال هذه المكالمة الهاتفية، التي أعقبت المباراة التي احتضنها، مساء اليوم السبت، مركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، والتي جرت بين فريق الرجاء الرياضي واتحاد جدة السعودي، كلف جلالة الملك رئيس النادي والمدرب وعميد الفريق بإبلاغ تهانئه للاعبين وللطاقم التقني والطبي والإداري، ولمشجعي الفريق بهذا التتويج الهام، الذي يشكل مصدر فخر لكافة الجمهور الرياضي وللشعب المغربي قاطبة والذي جاء ليكرس ريادة نادي الرجاء العتيد عربيا بعد تتويجه الإفريقي الأخير.