ندوة تكوينية حول اعتماد لقاح “فايزر-بيونتك” بالفقيه بن صالح

نظمت المندوبية الإقليمية للصحة بالفقيه بن صالح يومي 17 و18 غشت دورة تكوينية حول اعتماد اللقاح الجديد لمختبر فايزر-بيونتك المضاد لفيروس كوفيد-19.

وتناولت هذه الدورة التكوينية ، الموجهة لفائدة الأطباء والممرضين رؤساء محطات التلقيح، محورين أساسيين، يهمان “آليات اعتماد، تقديم وتخزين لقاح “Comirnaty” من مختبر فايزر-بيونتك، وكذا وتقديم مخطط العمل المعتمد لتلقيح فئة المتمدرسين من 12 إلى 17 سنة.

وقد أطر هذه الدورة ، التي أشرف عليها رئيس المصلحة الإدارية والاقتصادية الإقليمية، حكيمة إنجى منشطة برنامجي التغدية والأمراض المزمنة غير السارية؛ والمصطفى خلفي المسؤول عن برنامج التلقيح ضد كوفيد-19، ورشيد تورابي منشط البرنامج الوطني للتمنيع.

وبالإضافة للاجتماع الحضوري، عرفت هذه الدورة التكوينية اعتماد تقنية الاجتماع عبر الفيديو قصد إشراك أكبر عدد من الأطر الصحية التي يتعذر عليها الحضور لمقر المندوبية.