اتحاد طنجة يضم المهاجم يوسف بنعلي

أجرى نادي اتحاد طنجة انتدابه الثالث قبل بداية الموسم الرياضي 2021/2022 بضم المهاجم يوسف بنعلي .

فقد أعلن نادي اتحاد طنجة لكرة القدم، رسميا عن تعاقده مع المهاجم يوسف بنعلي (26 سنة) بعقد يمتد لموسمين ،وذلك عبر انتقال حر ،بعد أن سبق له مجاورة فريق تولوز الفرنسي وشباب الريف الحسيمي .

وفي وقت سابق ، أعلن نادي مدينة البوغاز عن تعاقده مع المدافع الأيمن عبد اللطيف نصير (31 سنة ) لموسمين ، الذي التحق باتحاد طنجة بعد تجارب ناجحة مع المغرب أتلتيك تطوان ونادي الوداد البيضاوي ونادي الجيش الملكي والمغرب الفاسي .

و تعاقد فريق مدينة البوغاز أيضا مع المهاجم حمدي (حمادة) لعشير (34 سنة ) لموسمين ،قادما من فريق نهضة بركان حيث قضى سبعة مواسم ، و الذي فاز معه بلقب كأس العرش وكأس الكونفديرالية الإفريقية ،كما سبق أن لعب لفريق جمعية سلا . كما أعلن النادي عن تجديد عقد عميد الفريق المهدي الخلاطي ،الذي انتهى مع نهاية الموسم الرياضي 2020/2021 .

وجرى لموسمين تجديد عقد المدافع الأوسط المهدي الخلاطي (30 سنة) ،الذي سبق وأن جاور المغرب أتلتيك تطوان وفريق الجيش الملكي . وفي السياق ذاته ، جدد فريق اتحاد طنجة عقد لاعبه توفيق إجروتن (31 سنة) لموسمين ،بعد أن تألق الموسم الرياضي الماضي ضمن النادي ، الذي أنهى البطولة في المرتبة الثامنة ب36 نقطة . وقبل أزيد من أسبوع ، أعلن نادي اتحاد طنجة عن تعاقده مع المدرب الفرنسي بيرنار كازوني بموجب عقد احترافي يمتد لموسمين.وأشرف المدرب الفرنسي خلال الموسم الرياضي المنتهي على تدريب مولودية وجدة.