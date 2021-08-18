الصباح الفني
محاكمة “مؤثرة” تركية بسبب الجنس
قالت شابة تركية مؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي، إنها تُحاكم لنشرها صورا على سبيل “المزاح” من داخل متحف الجنس في أمستردام الهولندية. وكانت ميرف تاسكين (23 عاما) قد شاركت صورا لألعاب جنسية اشترتها من المتحف، خلال رحلة بمناسبة عيد ميلادها. وبعد بضعة أشهر من نشر الصور ألقي القبض عليها فيأكمل القراءة »
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