الصباح الفني
الركراكي ينتهي من “العودة إلى تيفلت”
فيلم سينمائي جديد من بطولة فاطمة خير وسعد التسولي انتهى، أخيرا، المخرج فريد الركراكي من تصوير أحدث أفلامه السينمائية بعنوان “العودة إلى تيفلت”، الذي يعتبر عملا سينمائيا طويلا، ضم ثلة من ألمع الفنانين المغاربة. وخاض فريد الركراكي من خلال “العودة إلى تيفلت” تجربة جديدة في عالم الفن السابع، بعد توقيعهأكمل القراءة »
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