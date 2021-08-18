بانوراما
نصائح لتنظيف الفرن
يتعرض فرن الغاز للأوساخ، مثل بقع الدهون، وبقايا الطعام المحروقة، وترسبات الصلصات والسوائل. ومع مرور الوقت، تتراكم تلك البقع وتصبح “عنيدة”. وتعتبر من أهم الخطوات تنظيف الأجزاء الكبيرة من الطعام داخل الفرن، باستخدام اسفنجة أو قطعة قماش مبللة بالماء، وبخاخ تنظيف بقع الدهون، أو رش الملح والخل على البقع العنيدةأكمل القراءة »
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