حوادث
خبرة طبية لمغتصب والدته
قررت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، إحالة شخص على مستشفى الرازي للأمراض النفسية والعقلية ببرشيد، بعد توصلها بنتيجة الخبرة الطبية، التي أكدت أنه كان منعدم المسؤولية الجنائية أثناء ارتكابه الأفعال المنسوبة إليه، المتمثلة في محاولة اغتصاب والدته وشقيقته وتعنيف والديه بالسب والشتم. وأمرت الغرفة نفسها بإجراء خبرةأكمل القراءة »
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