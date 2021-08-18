مجتمع
رافضـو اللقـاح… الانتحاريـون
كذبوا العلماء وصدقوا الدجالين وتربعوا على عرش المصابين والمتوفين رغم المجهودات الكبيرة التي بذلتها الدولة لتوفير لقاح كورونا، فإن فئة مهمة من المغاربة أدارت ظهرها له، ورفضت المشاركة في عملية التلقيح، قبل أن تدرك خطأها الفادح بعد الارتفاع الكبير في عدد الحالات اليومية، بعد أن اقتحم ضيف جديد المشهد الوبائيأكمل القراءة »
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