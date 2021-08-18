مجتمع
تجار ومهنيو ميناء الحسيمة يستنجدون
استنجدت جمعية أصحاب المحلات التجارية والمهنيين بميناء الحسيمة بالملك محمد السادس، بعد طول معاناتهم جراء مشكل السومة الكرائية، الذي بات يحاصرهم منذ 2011، من قبل الوكالة الوطنية للموانئ. ورغم كل النداءات والملتمسات التي قدمتها الجمعية لإيجاد حل لوضعيتهم وكذا للسومة الكرائية المتراكمة، فإنها لم تلق الآذان المصغية. وأفادت الجمعية فيأكمل القراءة »
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