حوار
بنعبدالله: الترحال يساوي الفساد
أمين عام التقدم والاشتراكية أكد أن حكومة العثماني طبعها غياب النفس الإصلاحي أكد نبيل بنعبدالله، أمين عام التقدم والاشتراكية أن الترحال، ظاهرة مرتبطة بالفساد والمال، وتعمــق أزمة الثقة والمصداقية في علاقة المواطن بالفضاء السياسي والانتخابي. وأوضح بنعبدالله في حوار مع “الصباح” أن أصعب ما يواجهه الحزب هو الفساد الانتخابي واستعمالأكمل القراءة »
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