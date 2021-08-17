الصباح الفني
بلمير تتعرض لحادث
تعرضت الفنانة المغربية، رجاء بلمير، نهاية الأسبوع الماضي، لحادث في دولة قطر أثناء استجمامها بأحد المسابح، الأمر الذي استدعى نقلها لإحدى المصحات الخاصة لتلقي العلاجات اللازمة. ونشرت الفنانة، إيمان الشميطي، عبر خاصية “ستوري” بحسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات، مقطع فيديو يوثق لحظة تعرض بلمير للحادث و إصابتها على مستوىأكمل القراءة »
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