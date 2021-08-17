الصباح الفني
فتحي عارضة أزياء
أصبحت الفنانة نورة فتحي، عارضة أزياء، إذ اختارت تقديم آخر صيحات الموضة للملابس الهندية، ونشرها في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”. ودأبت فتحي منذ مدة على نشر صور آخر صيحات للملابس، علما أنها اختارت أن تحتفل بنجاح أغنيتها الجديدة “زاليما كوكا كولا”، بجلسة تصوير “مثيرة” على البحر. ونشرت مجموعةأكمل القراءة »
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