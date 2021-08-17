الصباح الفني
عشاء عمل بين لمجرد والحلاني
أثارت الصورة، التي جمعت دانا الحلاني، ابنة الفنان عاصي الحلاني، بالفنان سعد لمجرد، على مأدبة عشاء، جدلا بين المتابعين، الذين تساءلوا عن قصة هذا اللقاء، وهل هو مصادفة أم خلفه أبعاد أخرى؟ ونشرت دانا، عبر حسابها الخاص على “أنستغرام”، صورة مع لمجرد، وعلقت قائلة: “عشاء الليلة الماضية مع والدي والموهوبأكمل القراءة »
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