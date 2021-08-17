وطنية
جرافات للتنقيب عن الأصوات
قياد يوقفون أوراشا لشق طرق في تجمعات بناء عشوائي دخلت موسم خرق قانون التعمير يخوض رجال السلطة مواجهات مع منتخبين، يبحثون عن الأصوات بكل الوسائل المتاحة، بما في ذلك استعمال آليات الدولة في حملات انتخابية سابقة لأوانها في بؤر بناء عشوائي تخرق فيها كل ضوابط التعمير. وعلمت «الصباح» أن قائدأكمل القراءة »
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