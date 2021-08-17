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الصباح الفني

طـلاق سحـر الصـديــقي

منذ 21 ثانية
فاجأت الفنانة سحر الصديقي جمهورها بخبر طلاقها من زوجها منصف مالزي، إذ تقاسمت مجموعة من الرسائل مع متابعيها على حسابها الرسمي على “إنستغرام». وقالت سحر الصديقي في رد على تفاعل متابعيها على “إنستغرام» مع خبر انفصالها عن زوجها منصف مالزي “لم أكن أتوقع كل هذا الدعم والمساندة…أشكركم كثيرا». وأوضحت الصديقيأكمل القراءة »


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منذ 21 ثانية
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