تخليد ذكرى انتفاضة 16 غشت 1953 بوجدة

يخلد الشعب المغربي، غدا الاثنين، الذكرى الثامنة والستين لانتفاضة سكان الجهة الشرقية ضد الاستعمار الغاشم في 16 غشت 1953، ووقوفها صفا واحدا وراء بطل التحرير والاستقلال رمز الوحدة الوطنية المغفور له الملك محمد الخامس.

ويجسد هذا الحدث التاريخي، الذي تلته انتفاضة ثانية يوم 17 غشت 1953 بتافوغالت (إقليم بركان)، الدور الأساسي الذي لعبه أب الأمة المغفور له الملك محمد الخامس الذي خاض، إلى جانب الشعب المغربي، الكفاح من أجل الاستقلال رافضا الخضوع لإرادة سلطات الحماية.

كما تعد انتفاضة 16 غشت 1953 بوجدة، التي مثلت الشرارة الأولى لثورة الملك والشعب، محطة وضاءة في تاريخ المغرب المعاصر وعظمة الشعب المغربي التواق إلى الحرية، وتعكس بطولة وتضحيات سكان جهة الشرق وتجندهم وراء العرش العلوي للدفاع عن السيادة الوطنية.

ومكنت هذه الملحمة العظيمة، التي قام بها رجال الحركة الوطنية، جهة الشرق من الدخول للتاريخ المغربي من بابه الواسع بفضل البطولات والتضحيات التي بذلها سكان المنطقة للدفاع عن حوزة الوطن.

ولعل هذه الانتفاضة، التي تم الإعداد لها بدقة وعرفت مشاركة كافة شرائح المجتمع، كان لها وقع كبير بفضل التلاحم الوثيق بين العرش العلوي المجيد والشعب المغربي من أجل الدفاع عن الوحدة الترابية، كما جسدت عزم المغاربة لبذل الغالي والنفيس من أجل الحرية والاستقلال.

وكانت وجدة في قلب المقاومة وضد قمع وإملاءات المستعمر، حيث تجند السكان ورجال الحركة الوطنية التواقين للحرية، وعلى رأسهم المغفورين لهما أب الأمة محمد الخامس ووريث سره الحسن الثاني، للكفاح لنيل الاستقلال.

واستعدت الحركة الوطنية والمقاومة بوجدة لهذه الانتفاضة بعناية، حيث تم إطلاق عدد من العمليات ضد المستعمر، خاصة تلك التي استهدفت السكة الحديدية ومحطة توليد الكهرباء وثكنات عسكرية.

وفي هذا الصدد، تحدى سكان مدن وجدة وبركان وتافوغالت خلال هذه الانتفاضة، رصاص قوات المستعمر بصدور عارية، فسقط عدة شهداء على ميدان الشرف رغم تواصل القمع الوحشي والاعتقالات في صفوف رجال الحركة الوطنية.

وقد أبان هذا الحدث الكبير عن مدى الحماس والفورة التي اجتاحت سكان عاصمة الشرق مدفوعين بالحس الوطني الذي عم كافة ربوع المملكة، ليشكل منعطفا حاسما في كفاح الشعب المغربي ضد الاستعمار، ويجسد الروابط المتينة بين العرش العلوي والشعب وإرادتهما المشتركة من أجل استكمال الوحدة الترابية.