الملك يهنئ الرئيس الهندي بمناسبة عيد استقلال بلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية الهند، رام نات كوفيند، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيد استقلالها.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، باسمه الخاص وباسم الشعب المغربي، عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات للرئيس الهندي بموصول التقدم الازدهار للشعب الهندي الصديق.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “أغتنم هذه المناسبة لأعرب لكم مجددا عن اعتزازي الكبير بروابط الصداقة العريقة التي تجمع المملكة المغربية بجمهورية الهند، واثقا أن علاقاتنا الثنائية ستواصل تطورها، في مختلف المجالات، للارتقاء إلى شراكة استراتيجية قوية تستجيب لتطلعاتنا وطموحات شعبينا الصديقين”.