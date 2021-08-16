الصباح الفني
قالوا
شريهان كتبت الفنان شريهان تدوينة على “إنستغرام”، جاء فيها “السعادة أحيانا هي التي تبحث عمن يستحقها”. راشد كتب الشيخ المصري مصطفى راشد تدوينة على صفحته بفيسبوك قال فيها “ارتداء الملابس الغالية أو الرخيصة لن ينقص أو يزيد من قيمتك، لأنها تتحدد بالخير الذي تفعله”. بلحجام كتب الإعلامي والفنان عادل بلحجامأكمل القراءة »
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