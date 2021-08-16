الرياضة
العشير أول انتدابات طنجة
أعلن اتحاد طنجة لكرة القدم أول انتدابات الموسم، بتوقيع عقد مع لاعب نهضة بركان، حمادة العشير يمتد لموسمين، بعد انتقادات من جماهير الفريق. وتوصل الفريق إلى اتفاق نهائي مع المدافع الأيمن عبد اللطيف نصير، بعد انتهاء عقده مع المغرب التطواني. وحذر الجمهور من التفريط في ركائز الفريق، سيما هدافه الغابونيأكمل القراءة »
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