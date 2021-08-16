الصباح الفني
المقاهي الثقافية تحتفي بفنانين
موسيقى وتشكيل وشعر في الملتقى الوطني التاسع حظيت فعاليات فنية وإعلامية، أخيرا، بتكريمات ضمن فعاليات الملتقى الوطني التاسع للمقاهي الثقافية الذي احتضنته الدروة التابعة لإقليم برشيد، بدعم من وزارة الثقافة والشباب والرياضة قطاع الثقافة، وبشراكة مع الجماعة الترابية الدروة . واحتفت التظاهرة التي تنظمها شبكة المقاهي الثقافية بالمغرب بالفنان والإذاعي،أكمل القراءة »
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