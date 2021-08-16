الرياضة
نظام وتصنيف جديدان في قرعة “الكان”
الأسود يتعرفون على منافسيهم غدا بالكامرون ومواجهة مصر وكوت ديفوار وغانا واردة تتجه الأنظار غدا (الثلاثاء) إلى ياووندي في الكامرون، لإجراء عملية سحب قرعة نهائيات كأس أمم إفريقيا، التي تحتضنها الكامرون في يناير المقبل. وتشهد القرعة حضور ممثلي 24 منتخبا، تشارك في النسخة 33 للكأس الإفريقية، ضمنها سبعة منتخبات عربيةأكمل القراءة »
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