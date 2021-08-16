حوادث
إيقاف طبيب دهس شرطيا بطنجة
قاضي التحقيق أمر بإيداعه الحبس لعدم الامتثال ومحاولته قتل أمني مع جنحة الفرار أحالت عناصر الشرطة القضائية الولائية بطنجة، أول أمس (السبت)، طبيبا معروفا بالمدينة تعمد دهس أحد أفراد الشرطة أثناء تأدية مهام تنظيم حركة المرور، على أنظار الوكيل العام لدى استئنافية المدينة، الذي أحاله بدوره على قاضي التحقيق بالمحكمةأكمل القراءة »
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