الصباح الفني
المريخ تعود بـ”لالة ميمونة”
فاجأت المغنية صوفيا المريخ، التي ابتعدت عن الساحة الفنية مدة طويلة، متابعيها وأعلنت العودة بأغنية قالت إنها من التراث تحمل عنوان “لالة ميمونة”. وقالت المريخ إن الأغنية جاهزة للطرح، قبل أن تضيف أنه سبق أن عرضت في إحدى المناسبات الخاصة المقامة في مصر، قبل مدة، إلا أنها فكرت، هذه المرةأكمل القراءة »
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