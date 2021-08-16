مقالات الرأي
وضعية سوق الشغل مقلقة
عالم قروي ناقص في التجهيز وعالم حضري تغلب عليه الأنشطة المعاشية عبد السلام الصديقي* الأرقام الأخيرة، كما أعلنت عنها أخيرا، المندوبية السامية للتخطيط، والمتعلقة بسوق الشغل، خلال الفصل الثاني من السنة الجارية، لا تدعو إلى الاطمئنان. فباستثناء الفلاحة والبناء والأشغال العمومية، التي عرفت نوعا من الدينامية، فإن باقي القطاعات لمأكمل القراءة »
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