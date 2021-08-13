الوكالة الحضرية لمراكش تنظم أبوابا مفتوحة لفائدة مغاربة العالم

تنظم الوكالة الحضرية لمراكش، خلال الفترة الممتدة من 09 إلى 13 غشت الجاري، أيام الأبواب المفتوحة لفائدة المغاربة المقيمين في الخارج.

وتندرج هذه المبادرة، التي تهدف إلى تعزيز التواصل والتحسيس بمهام هذه الوكالة، وتوفير الدعم والشروحات التقنية والإدارية المتعلقة بالتعمير وكذا الخدمات غير المادية المقدمة من طرف الوكالة الحضرية لمراكش، في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى مواكبة مغاربة العالم خلال فترة إقامتهم داخل البلاد.

وفي هذا السياق، أشارت الوكالة الحضرية لمراكش إلى أنها وضعت آلية استقبال لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، من أجل تمكينهم من المساعدة الضرورية عند إنجاز معاملاتهم الإدارية.

ويأتي هذا الإجراء في سياق تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، وكذا تطبيقا لمقتضيات الدورية الصادرة عن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

ولهذا الغرض، وضعت الوكالة رقما هاتفيا أخضرا رهن إشارة أفراد الجالية، بهدف توجيههم وإرشادهم وتقديم إجابات لمختلف الأسئلة التي يطرحونها. كما عملت الوكالة الحضرية لمراكش على إحداث شباك خاص للمساعدة التقنية والإدارية بهدف تقديم الإجابات المناسبة على مختلف الأسئلة والشكاوى، بالإضافة إلى وحدة دائمة للاستقبال والتوجيه والاستماع والمعلومة.