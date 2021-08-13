فاس-مكناس : أكثر من ملياري درهم لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية

تم رصد استثمار بقيمة 12، 2 مليار درهم ما بين 2016 و2021 في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في العالم القروي على صعيد جهة فاس مكناس.

وشمل هذا المبلغ تنفيذ 284 مشروعا في إطار شراكة بين المجلس الجهوي وشركائه، ومنهم المديرية الجهوية للتجهيز والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، من خلال الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع لفاس مكناس.

وتشير معطيات مجلس الجهة الى أن 214 مشروعا يتم تنفيذها من قبل المجلس بينما يتولى انجاز الباقي (70 مشروعا) من قبل الشركاء.

وتهم 175 مشروعا بقيمة تفوق 4، 1 مليار درهم انجاز وتأهيل الطرق والكهربة القروية (50 مشروعا/ 68، 93 مليون درهم) والتزويد بالماء الصالح للشرب (52 مشروعا/ 6، 600 مليون درهم) والصحة والتعليم (7، 48 مليون درهم).

وقال محند العنصر، رئيس مجلس جهة فاس مكناس، أمس الخميس بفاس، في ندوة تقديم الحصيلة، إنه تمت برمجة ما مجموعه 556 مشروعا بكلفة إجمالية ناهزت 18 مليار درهم، خلال ولاية المجلس (2021- 2015).

وتشمل الحصيلة المشاريع المتعلقة بمختلف القطاعات والمندرجة في البرامج المعتمدة من قبل المجلس وخصوصا العقد البرنامج بين الدولة والجهة (2022-2020) وبرنامج برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي (2021 /2016) وبرنامج تأهيل البنيات التحتية والبنيات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية (2021/ 2015).