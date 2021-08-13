ساجد يعقد لقاء تنظيميا مع المنتسبين لحزبه بمراكش

ترأس الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، محمد ساجد، أمس الخميس في مراكش، اجتماعا تنظيميا، بتنسيق مع القيادة الجهوية للحزب عبر منسقه الجهوي، عبد العزيز البنين.

وذكر بلاغ للحزب أن هذه الزيارة “يوليها ساجد أهمية قصوى في أجندته السياسية، بالنظر للدور الاستراتيجي الذي تضطلع به جهة مراكش أسفي داخل المشهد السياسي الوطني”

وقد عرف هذا اللقاء حضور المنسقين الإقليمين، ووكلاء اللوائح الانتخابية بجهة مراكش أسفي، برسم الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية، وكذا اللوائح النسائية الجهوية .

وحسب المصدر نفسه، فقد “أثنى محمد ساجد على القيادة الجهوية للحزب، بالنظر للحكمة والتروي وتذويب الخلافات الداخلية التنظيمية بطرق ديمقراطية، داعيا الى التركيز والتعبئة الجماعية من أجل ضمان مراتب محترمة داخل الاستحقاقات المقبلة”.

ومن جهته، أكد المنسق الاقليمي لحزب الاتحاد الدستوري بالحوز، إبراهيم أوتوكارت، عن استمراره في النضال داخل الاتحاد الدستوري، والدفاع عنه على جميع الواجهات.

كما شهد هذا اللقاء الاعلان الرسمي لحميد الشهواني، نائب عمدة مراكش سابقا، عن الالتحاق بصفوف الاتحاد الدستوري، وعزمه الترشح على رأس لائحة الحزب بمراكش المدينة.