تاونات: تحويل 115 هكتارا من مزروعات الحبوب إلى أشجار اللوز

يجري بإقليم تاونات حاليا غرس مساحة إجمالية من حوالي 115 هكتارا من الحبوب بأشجار اللوز.

وأفادت المديرية الاقليمية للفلاحة أن هذه المشاريع الفلاحية تهم بلدة جبل السدرة بجماعة تيميديت، لفائدة 45 مزارعا.

وهي تروم توسيع المساحة المزروعة باللوز وتحسين مردودية الانتاج لتصل الى 3 أطنان للهكتار والرفع من مداخيل الفلاحين ومن القيمة المضافة للنشاط الزراعي وخلق فرص شغل إضافية.

وأكدت المديرية أن مخطط المغرب الأخضر أولى عناية خاصة لقطاع الأشجار المثمرة بالنظر الى الأهمية السوسيو اقتصادية للقطاع في تنمية الجهة وضرورة الاستخدام الرشيد للموارد من خلال توسيع المساحات المزروعة وتحسين الأغراس.

واستفاد هذا القطاع من برامج عديدة ومشاريع في إطار برنامج حساب تحدي الألفية والفلاحة التضامنية ودعم الاستثمار في إطار صندوق التنمية الزراعية.

وتساهم عدة عوامل في تشجيع قطاع الأشجار المثمرة باقليم تاونات، منها الظروف المناخية والطبيعية المناسبة وامكانية توسيع المساحات وادخال أصناف جديدة ذات انتاجية عالية ودعم الدولة في إطار صندوق التنمية الزراعية وارتفاع الطلب على المنتجات عالية الجودة.