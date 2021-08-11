الصباح الفني
غنينو يحضر “حبيبي معايا”
الفنان الشاب قال إن المشتغلين في الفن يواجهون المجهول انتهى الفنان الشعبي رضا غنينو من تسجيل ألبوم غنائي جديد يضم ست أغان من كلماته وألحانه، يحمل عنوان “حبيبي معايا”. ويضع غنينو اللمسات التقنية الأخيرة على الألبوم، الذي من المرتقب أن يطرح قريبا على قنوات التواصل الاجتماعي، علما أنه سبق أنأكمل القراءة »
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