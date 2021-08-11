الرياضة
النهيري بالرجاء لموسمين
اتفاق مبدئي بين الطرفين والشابي يفرض اختبارا على الغيني كوياطي بات محمد النهيري، على بعد خطوة من الانضمام رسميا للرجاء الرياضي، بعدما تم الاتفاق على كل شيء، إذ سيوقع اللاعب عقدا يمتد إلى 2023، حسب ما أكده ل»الصباح». ومن المنتظر أن يتلقى النهيري ما يقارب 150 مليونا سنويا، إذ وافقأكمل القراءة »
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