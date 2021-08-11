حوادث
اعتقال مروجي كوكايين بأكادير
ألقت عناصر تابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكادير، القبض على شخصين وبحوزتهما كمية من المخدرات الصلبة”الكوكايين”، كانت موجهة للترويج. وأوقفت أول أمس (الأحد)، عناصر الشرطة القضائية بأكادير، المتورطين في ترويج المخدرات الصلبة، اللذين يبلغان من العمر 37 سنة و43، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة الترابأكمل القراءة »
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