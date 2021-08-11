الأولى
الأزمة ترغم أندية على تسريح لاعبيها
اضطرت أندية عديدة من البطولة الاحترافية الأولى لكرة القدم، إلى التخلي عن لاعبيها، بسبب الأزمة المالية التي تتخبط فيها. وحسب معطيات توصلت بها “ّالصباح”، فإن غرفة فض النزاعات بجامعة كرة القدم توصلت بأكثر من 30 شكاية، للاعبين يطلبون فسخ عقودهم مع أنديتهم الأصلية، بعدما عجزت عن صرف مستحقاتهم المالية، أبرزهمأكمل القراءة »
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