حوادث
شريط فيديو يسقط لص منازل
المتهم تم إيقافه بتنسيق مع المصلحة الولائية للشرطة القضائيةبطنجة أحالت مصلحة الشرطة القضائية التابعة لمنطقة أمن بني مكادة بطنجة، أول أمس (الاثنين)، مشتبها فيه متهما بالسرقة والسطو على الشقق السكنية والاستيلاء على أموال وممتلكات أصحابها، على أنظار الوكيل العام لدى استئنافية طنجة، الذي أمر بوضعه تحت تدابير الحبس الاحتياطيأكمل القراءة »
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