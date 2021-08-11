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إيقاف عصابة سطو بالأسلحة النارية

منذ ساعتين
أفرادها احتجزوا حارس ضيعة وأطلقوا الرصاص على سيارة فككت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بالعروي، صباح أول أمس (الاثنين)، بتعاون مع السلطات المحلية، عصابة إجرامية وصفتها مصادر مطلعة ب”الخطيرة”، نفذت عمليات سرقة باستعمال بندقية صيد وأسلحة بيضاء. وأوقفت مصالح الدرك الملكي ثلاثة أفراد من العصابة، تتراوح أعمارهم بين 35 سنةأكمل القراءة »


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منذ ساعتين
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