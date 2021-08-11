حوادث
18 سنة لسارقي هواتف
اعترفوا باقترافهم عدة سرقات بالجديدة والزمامرة قضت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، بإدانة ثلاثة متهمين وحكمت على كل واحد منهم ب6 سنوات سجنا نافذا، بعد متابعتهم من قبل الوكيل العام للملك بالمحكمة نفسها، من أجل جناية تكوين عصابة إجرامية متخصصة في السرقة بيد مسلحة باستعمال ناقلةأكمل القراءة »
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